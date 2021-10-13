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Общество

Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область

В деревню Толбица Псковского района доставили два новых катера для сообщения с Талабскими островами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Закупка судов осуществлена по проекту «Общее Чудское озеро — 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов.

Оба катера успешно прошли испытания в Костроме. Проверка состоялась при участии представителей администрации Псковского района и завода-производителя судов. Катера укомплектованы в соответствии с техническим заданием. 

Названия для катеров выбирали псковичи путем голосования. По результатам предварительного рейтингового отбора и открытого интернет-голосования, завершившегося 7 июля, конкурсная комиссия определила победителей конкурса. Ими стала пара названий: «Ян Залит» и «Иван Белов».

Владимир Балясов

Директор МУП «Колхоз имени «Залита» Владимир Балясов рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, что прибывшие катера – классические, с одной и той же базой, что и старый катер.

  • Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
    Фото: ПАИ

«Двигатель 250 лошадиных сил, эти катера будут вмещать в себя 30 пассажиров и два человека экипажа, - отметил Балясов. – Старый вмещал только 10 человек».

Новые катера длиннее старого на четыре метра – их длина составляет 17 метров. При этом катер «Талабск» не будут списывать – он продолжит навигацию и будет совершать коммерческие рейсы для туристов.

«Сейчас, когда пассажиров мало, пускать такой большой катер нет смысла», - добавил собеседник агентства.

С помощью двух новых катеров появится возможность обеспечить ежедневную навигацию. «Все зависит от пассажиропотока», - заметил Владимир Балясов.

Зимовать катера будут на охраняемом причале, а на воду выйдут уже весной 2022 года.

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