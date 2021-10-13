Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов

16:46, 13 октября 2021, ПАИ

В 16:30 сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали человека, который открыл огонь в воздух рядом со школой на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

13 октября молодой человек в камуфляжной форме, по словам очевидцев, открыл огонь в воздух у школы №1260. В полицию с сообщением о стрелке обратилась москвичка, обратившая внимание на оружие.

Сообщается, что школьники забаррикадировались в кабинетах. Школа была оцеплена правоохранителями.