Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов
В 16:30 сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали человека, который открыл огонь в воздух рядом со школой на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «112».
13 октября молодой человек в камуфляжной форме, по словам очевидцев, открыл огонь в воздух у школы №1260. В полицию с сообщением о стрелке обратилась москвичка, обратившая внимание на оружие.
Сообщается, что школьники забаррикадировались в кабинетах. Школа была оцеплена правоохранителями.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
13 октября 2021
Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума
13 октября 2021
Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов