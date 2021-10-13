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Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Одним из первых мероприятий Третьего Евразийского женского форума, начавшего свою работу сегодня, 13 октября, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, стала тематическая сессия «Мир активного долголетия: трансформация». Мероприятие объединило представителей органов власти, медицинских, общественных, благотворительных организаций, известных российских и международных специалистов и экспертов в области продления активного долголетия, медико-социальной помощи и ухода, антивозрастной медицины.  

Координатором и спикером сессии стала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова, в числе выступающих  - первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, директор Института когнитивных исследований  СПбГУ Татьяна Черниговская, профессор антивозрастного исследовательского центра Йонэй Йосикадзу и директор плацентарной клинической медицины Чихару Ватанабэ из Японии. 

Задачами обсуждения, как пояснила Елена Бибикова, стали вопросы государственных и общественных приоритетов в области сохранения здоровья граждан старшего поколения, в городах и на селе, их занятости, вовлеченности в общественную жизнь, а также повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи, развития и распространения лучших технологий социального обслуживания на дому, в том числе с участием негосударственного сектора и благотворительных фондов. Особо важной Елена Бибикова назвала задачу дальнейшего развития системы долговременного ухода, реализуемой в России в качестве пилотного проекта с 2018 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», предусматривающей выявительный порядок нуждающихся в помощи, предоставление индивидуального медико-социального пакета исходя из потребностей человека, повышение качества и объема предоставляемых услуг.  

«Сегодня задача государства и общества – помочь человеку максимально долго жить активной, полноценной, здоровой жизнью и в то же время гарантировать ему уверенность, что в случае необходимости ему будет предоставлена вся необходимая медико-социальная помощь, уход и поддержка. Надеюсь, сегодня в решении этой задачи мы сделали реальные шаги вперед. И для нашей Псковской области это имеет важнейшее значение, поскольку доля граждан старшего поколения у нас значительна и имеет тенденцию, как и во всем мире, к возрастанию», - отметила Елена Бибикова. 

Третий Евразийский женский форум, идею которого инициировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в этом году проходит под темой «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В работе форума принимают участие (очное и онлайн) порядка 1500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения. Ожидается, что 14 октября на форум приедет президент России Владимир Путин. 

В течение трех дней работы состоятся пленарные, стратегические и тематические обсуждения, посвященные миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, здорового общества, в сохранении планеты, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии различных сфер экономики и социальной поддержки.

Форум организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом требований Роспотребнадзора и ВОЗ. 

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