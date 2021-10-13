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Общество

Первое заседание студенческого научного общества прошло в ПсковГУ

Первое торжественное заседание студенческого научного общества (СНО) в честь дня рождения университета и в рамках празднования Дня молодежной науки состоялось в ПсковГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Проректор по научной работе Тарас Антал приветствовал членов общества и рассказал о предстоящей работе.

«Сейчас в университете идет трансформация образовательной деятельности, - отметил проректор. – 10% студентов будут вовлечены в исследовательский трек, который мы собирались проводить на базе шести научных лабораторий вуза».

По словам Тараса Антала, в этом году планируется создать еще две лаборатории.  Кроме того, проректор рассказал о других научных проектах, которые будет реализовывать вуз в дальнейшем. В завершение своей речи Тарас Антал пожелал студентам найти свою интересную тему, в которой они будут разбираться, и активно участвовать в деятельности научного общества, выстраивать конструктивный диалог и находить взаимопонимание.

В ходе мероприятия председателям студенческих научных обществ института вручили отличительные значки студенческого научного общества. После этого состоялось голосование по выбору председателя СНО всего университета. Кандидаты на должность председателя представили членам сообщества доклады, в которых рассказали о своих планах и идеях в роли председателя. По итогам выступлений пять человек от каждого института и заместители директоров по научной работе в бланках с именами выбрали наиболее успешного кандидата.

После подсчета голосов председателем СНО университета был объявлен студент Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Игорь Егоров. Он поблагодарил профессорско-преподавательский состав и членов студенческого научного общества.

«Впереди нам предстоит долгий путь, - подчеркнул он. - Но я думаю, что мы справимся и наука у нас будет двигаться только вперед».

Отметим, на сегодняшний день СНО университета включает в себя более 150 студентов.

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