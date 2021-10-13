Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост

17:11, 13 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости администрации Псковской области Сергей Аржаников покинет свой пост, сообщает Telegram-канал «Новый правдоруб».

По данным ТГ-канала, объявить об уходе Сергея Аржаникова с должности должны в пятницу, 15 октября.

Решение по замене пока окончательно не принято, рассматривается несколько кандидатур, добавили в ТГ-канале.

Отметим, что 16 октября Сергею Аржаникову исполнится 65 лет, по российскому законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе.