Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост
Председатель комитета по труду и занятости администрации Псковской области Сергей Аржаников покинет свой пост, сообщает Telegram-канал «Новый правдоруб».
По данным ТГ-канала, объявить об уходе Сергея Аржаникова с должности должны в пятницу, 15 октября.
Решение по замене пока окончательно не принято, рассматривается несколько кандидатур, добавили в ТГ-канале.
Отметим, что 16 октября Сергею Аржаникову исполнится 65 лет, по российскому законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе.
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