Новые катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию весной
Весной 2022 года начнут навигацию два новых катера, которые прибыли в Псковскую область накануне. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор МУП «Колхоз имени «Залита» Владимир Балясов.
«В этом году они ходить не будут, надо подготовить все документы. Все подготовить за осенне-зимний период и по весне пустить их на воду. Зимовать катера будут на охраняемом причале», - рассказал Балясов.
Кроме того, проведут работу с капитанами, которые должны пройти повышение квалификации для работы на этих катерах.
Расписание катеров будет зависеть от пассажиропотока. По словам Владимира Балясова, в выходные и праздники будут выпускать все имеющиеся ресурсы.
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