Новые катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию весной

17:52, 13 октября 2021, ПАИ

Весной 2022 года начнут навигацию два новых катера, которые прибыли в Псковскую область накануне. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор МУП «Колхоз имени «Залита» Владимир Балясов.

«В этом году они ходить не будут, надо подготовить все документы. Все подготовить за осенне-зимний период и по весне пустить их на воду. Зимовать катера будут на охраняемом причале», - рассказал Балясов.

Кроме того, проведут работу с капитанами, которые должны пройти повышение квалификации для работы на этих катерах.

Расписание катеров будет зависеть от пассажиропотока. По словам Владимира Балясова, в выходные и праздники будут выпускать все имеющиеся ресурсы.