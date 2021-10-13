Инфляция в России выросла больше ожиданий, заявил Путин

17:31, 13 октября 2021, ПАИ

Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов - 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Наш - нет», - сказал он, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».