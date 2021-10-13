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Общество

Вакцинолог: COVID‑19 навсегда останется в мире

Коронавирусная инфекция никуда не уйдёт и останется навсегда в виде сезонного заболевания, им переболеют все. Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 13 октября.

«Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем», – отметил специалист.

Эксперт добавил, что болезнь станет приходить волнами, ведь иммунитет к заболеванию будет снижаться. Кроме того, нельзя забывать про новые штаммы вируса. По прогнозам Евгения Тимакова, COVID-19 будет присутствовать всегда, как грипп. Специалист указал, что большая часть населения, в том числе дети, проконтактирует с вариантом «дельта».

По словам инфекциониста, в организме человека существуют «клетки памяти», которые «обучаются» при каждой встрече с коронавирусом. Благодаря масочному режиму, например, снижается вирусная нагрузка, и маленькое количество возбудителя болезни помогает организму приспособиться к новым штаммам без вреда для здоровья.

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