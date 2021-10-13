Вера Емельянова и Ольга Тимофеева посетили детскую художественную школу в Пскове

18:27, 13 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 13 октября, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева посетили детскую художественную школу города Пскова, это лучшее учебное заведение подобного рода в северо-западном регионе. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры Псковской области.



В следующем году школе исполняется 55 лет. Более четверти века ее возглавляет заслуженный работник культуры РФ, заслуженный художник РФ, Олег Цветков. В школе в настоящее время обучается 560 человек, работает 17 преподавателей. Работы учеников регулярно участвуют в выставках, фестивалях и конкурсах, как в Псковской области, так и за ее пределами.

Вера Емельянова и Ольга Тимофеева посмотрели три действующие в художественной школе выставки: «Между небом и землей» преподавателя школы, члена союза художников России Ларисы Гордеевой, также выставку «Земли родной очарованье» старших учеников, которые летом этого года принимали участие во всероссийском пленэре в Пскове и выставку «Учимся творить» самых младших воспитанников школы.



В ходе визита вице-губернатор области и председатель регионального комитета по культуре познакомились с организацией работы в учебном заведении, в том числе в условиях пандемических ограничений, как сложившаяся ситуация повлияла на учебный процесс.

«Действительно все соответствует правилам и нормам, в тоже время мы отмечаем необходимость развития детской художественной школы в городе Пскове, создание условий для более масштабных и современных аудиторий для работы с детьми. И конечно, важно отметить высокий профессиональный уровень работы художественной школы: качество работ детей, ее кадровый потенциал», - сказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В преддверии серьезного для нас юбилея, 55-летия, нам очень приятно, что к нам проявляют внимание наши областные руководители», - отметил директор детской художественной школы Олег Цветков.



«Наши гости сегодня посмотрели, как проходят занятия в школе, в частности в классе истории искусств, живописи, рисунка, лепки, батика. Конечно, нам не хватаем помещений для расширения школы, для увеличения контингента детей. Очень важно через искусство воспитывать как можно больше культурных и образованных людей», - сказал Олег Цветков.

В завершении визита заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила педагогов школы за большой вклад в развитие художественного образования, а юным художникам пожелала творческих достижений. Также дала указание руководителю комитета по культуре Псковской области Ольге Тимофеевой до конца года подготовить предложения по развитию детской художественной школы.