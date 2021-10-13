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Профсоюзы договорились о сотрудничестве с порховским маслосырзаводом

Профсоюзы будут сотрудничать с порховским маслосырзаводом

Развитие социального партнёрства обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и гендиректор ОАО «Маслосырзавод «Порховский» Александр Константинов в ходе рабочей встречи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсоврофа. Во встрече также приняли участие зампредседателя облсовпрофа Андрей Стегний и председатель Псковской областной организации профсоюза работников АПК РФ Елена Васильева.

Речь шла об укреплении стратегического партнерства во благо трудового коллектива предприятия. В настоящее время там успешно работает первичная профсоюзная организация, однако не все работники вовлечены в профсоюзную жизнь.

Гендиректор ОАО «Маслосырзавод «Порховский»  отметил, что всесторонне поддерживает профсоюз, на предприятии введено множество дополнительных социальных гарантий, стабильно индексируется и выплачивается заработная плата.

Псковский облсовпроф готов усилить информационную работу со своей стороны, разъяснить возможности стимулирования профсоюзных активистов, порядок предоставления льготных санаторно-курортных путёвок в санатории, туристические базы профобъединения, возможность участия в программах лояльности и т.д.

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