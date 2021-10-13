Профсоюзы договорились о сотрудничестве с порховским маслосырзаводом

18:42, 13 октября 2021, ПАИ

Развитие социального партнёрства обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и гендиректор ОАО «Маслосырзавод «Порховский» Александр Константинов в ходе рабочей встречи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсоврофа. Во встрече также приняли участие зампредседателя облсовпрофа Андрей Стегний и председатель Псковской областной организации профсоюза работников АПК РФ Елена Васильева.

Речь шла об укреплении стратегического партнерства во благо трудового коллектива предприятия. В настоящее время там успешно работает первичная профсоюзная организация, однако не все работники вовлечены в профсоюзную жизнь.

Гендиректор ОАО «Маслосырзавод «Порховский» отметил, что всесторонне поддерживает профсоюз, на предприятии введено множество дополнительных социальных гарантий, стабильно индексируется и выплачивается заработная плата.

Псковский облсовпроф готов усилить информационную работу со своей стороны, разъяснить возможности стимулирования профсоюзных активистов, порядок предоставления льготных санаторно-курортных путёвок в санатории, туристические базы профобъединения, возможность участия в программах лояльности и т.д.