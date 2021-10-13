15 октября в Себеже будет ограничена подача водоснабжения
15 октября на некоторых улицах в Себеже будет отсутствовать водоснабжение, сообщила районная газета «Призыв».
В связи с ремонтными работами сети электроснабжения 15 октября 2021 года с 13.00 до 17.00 будет ограничена подача центрального водоснабжения по улицам: Красноармейская, Горького, Пионерская, пер. Пионерский, Ленинская, частично 7-го Ноября, частично Свободы, частично Пролетарская, Челюскинцев д.1, К. Маркса, Ф. Энгельса, Комсомольская, Марго, Пригородная, Озерная.
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