В Бежаницах водитель сбил ребёнка

21:06, 13 октября 2021, ПАИ

В 17.10 на улице Первомайская посёлка Бежаницы водитель легкового автомобиля, увидев перебегавшую дорогу маленькую девочку и применив экстренное торможение, по касательной задел её. Девочка упала и получила незначительные повреждения кожных покровов лица, сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».

Ребёнок направлен на дообследование в Великолукскую больницу. Водитель находился в трезвом состоянии. Дорожная полиция выясняет подробности случившегося.