В Бежаницах водитель сбил ребёнка
В 17.10 на улице Первомайская посёлка Бежаницы водитель легкового автомобиля, увидев перебегавшую дорогу маленькую девочку и применив экстренное торможение, по касательной задел её. Девочка упала и получила незначительные повреждения кожных покровов лица, сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».
Ребёнок направлен на дообследование в Великолукскую больницу. Водитель находился в трезвом состоянии. Дорожная полиция выясняет подробности случившегося.
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