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Общество

В посёлке Смуравьёво Гдовского района ремонтируют здание Дома культуры

Штукатуры отделывают стены для будущей покраски. Фото Гдовская заря

Каждый день кипит работа в здании бывшего военторга в посёлке Смуравьёво-2, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

По плану объект в эксплуатацию должны ввести в апреле 2022 года, но работы ещё много. Потому псковская бригада генподрядчика – компании «ИС-Строй» — обосновались в посёлке, чтобы не тратить драгоценное время и силы на дорогу.

Сегодня на площадке делают всё: штукатурщики ровняют фасад здания, электрики из Гдова делают всё необходимое для дальнейшего оборудования освещения здания, маляры готовят стены под покраску, рабочие разводят смесь для нанесения на наружные стены.

Напомним, что здесь будет центр культурной жизни поселка Смуравьево и всей округи.

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