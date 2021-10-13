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Жители Великолукского района могут воспользоваться работой передвижного ФАПа

Расписание работы передвижного ФАПа стало известно в Великолукском районе. Фото Вконтакте

Жителям Великолукского района сообщили график работы мобильного передвижного ФАПа во второй половине октября 2021 года. Об этом сообщила газета «Наш путь».

18 октября – д. Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа);
19 октября – д. Макоедово, Подберезье, Трубичино Лычевской волости (в центре деревень);
21 октября – д. Борки Пореченской волости (возле ФАПа);
22 октября – д. Троица Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);
25 октября – д. Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино»);
27 октября – д. Воробецкое, Мордовичи Переслегинской волости (в центре деревень);
28 октября – п. Мелиораторов Шелковской волости (возле ФАПа).
 

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