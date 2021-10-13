Жители Великолукского района могут воспользоваться работой передвижного ФАПа
Жителям Великолукского района сообщили график работы мобильного передвижного ФАПа во второй половине октября 2021 года. Об этом сообщила газета «Наш путь».
18 октября – д. Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа);
19 октября – д. Макоедово, Подберезье, Трубичино Лычевской волости (в центре деревень);
21 октября – д. Борки Пореченской волости (возле ФАПа);
22 октября – д. Троица Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);
25 октября – д. Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино»);
27 октября – д. Воробецкое, Мордовичи Переслегинской волости (в центре деревень);
28 октября – п. Мелиораторов Шелковской волости (возле ФАПа).
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