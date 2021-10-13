Жители Великолукского района могут воспользоваться работой передвижного ФАПа

22:31, 13 октября 2021, ПАИ

Жителям Великолукского района сообщили график работы мобильного передвижного ФАПа во второй половине октября 2021 года. Об этом сообщила газета «Наш путь».



18 октября – д. Иваново Переслегинской волости (возле ФАПа);

19 октября – д. Макоедово, Подберезье, Трубичино Лычевской волости (в центре деревень);

21 октября – д. Борки Пореченской волости (возле ФАПа);

22 октября – д. Троица Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);

25 октября – д. Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино»);

27 октября – д. Воробецкое, Мордовичи Переслегинской волости (в центре деревень);

28 октября – п. Мелиораторов Шелковской волости (возле ФАПа).

