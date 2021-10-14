Преподаватель из Опочки стала региональной победительницей «Диктанта Победы»

23:40, 13 октября 2021, ПАИ

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры Опочецкой гимназии Майя Шершнева стала региональным победителем Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».



В ходе патриотической акции проекта «Историческая память» жители Псковской области смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны на 46 площадках во всех муниципалитетах области.

Майя Ивановна участвовала в «Диктанте Победы» вместе со своими коллегами и учениками. Она считает, что своим примером должна воспитывать в детях любовь и уважение к Родине, и как гражданин своей страны понимает, насколько важно знать о её героическом прошлом. По словам Майи Ивановны, вопросы диктанта были разными по уровню сложности. На некоторые из них она отвечала сразу, над другими приходилось подумать. Сложнее всего оказались задания с фотографиями, по которым нужно было узнать героя или событие. Педагог также призналась, что особых усилий в подготовке к диктанту не прикладывала, просто история всегда вызывала у нее интерес, а участие в «Диктанте Победы» – это своеобразная дань уважения нашим предкам, ведь война коснулась каждой семьи.



Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашёв вручил Майе Ивановне диплом победителя и набор книг, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, и подчеркнул, что сохранение памяти о Родине – это важнейшая задача партии.