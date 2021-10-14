Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преподаватель из Опочки стала региональной победительницей «Диктанта Победы»

Майя Иванова знает всё о Великой Отечественной войне и Победе. Фото Красный маяк

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры Опочецкой гимназии Майя Шершнева стала региональным победителем Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».

В ходе патриотической акции проекта «Историческая память» жители Псковской области смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны на 46 площадках во всех муниципалитетах области.

Майя Ивановна участвовала в «Диктанте Победы» вместе со своими коллегами и учениками. Она считает, что своим примером должна воспитывать в детях любовь и уважение к Родине, и как гражданин своей страны понимает, насколько важно знать о её героическом прошлом. По словам Майи Ивановны, вопросы диктанта были разными по уровню сложности. На некоторые из них она отвечала сразу, над другими приходилось подумать. Сложнее всего оказались задания с фотографиями, по которым нужно было узнать героя или событие. Педагог также призналась, что особых усилий в подготовке к диктанту не прикладывала, просто история всегда вызывала у нее интерес, а участие в «Диктанте Победы» – это своеобразная дань уважения нашим предкам, ведь война коснулась каждой семьи.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашёв вручил Майе Ивановне диплом победителя и набор книг, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, и подчеркнул, что сохранение памяти о Родине – это важнейшая задача партии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

О ноябрьских каникулах, кошачьих и русском мате – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
13 октября 2021

Преподаватель из Опочки стала региональной победительницей «Диктанта Победы»
13 октября 2021

Фоторепортаж: Разгрузка новых катеров для сообщения с Талабами
13 октября 2021

Смартфоны на Android передают личные данные владельца
13 октября 2021

Мифы и правду о раке груди обсудили в медиацентре ПАИ
13 октября 2021

Жители Великолукского района могут воспользоваться работой передвижного ФАПа
13 октября 2021

В посёлке Смуравьёво Гдовского района ремонтируют здание Дома культуры
13 октября 2021

«Союз десантников Псковской области» отправился в Рязань на конференцию

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...