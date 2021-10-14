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День памяти преподобного Романа Сладкопевца отмечается сегодня

14 октября отмечается день памяти преподобного Романа Сладкопевца, сообщает calend.ru.

Преподобный Роман Сладкопевец родился в сирийском городе Емесе в конце V века. С юных лет он вел благочестивую и целомудренную жизнь. В царствование византийского императора Анастасия (491–518) святой переселился в Константинополь, где служил при храме во имя Богородицы в Кирах. Он проводил жизнь в посте и молитве, утруждая свое тело многочисленными подвигами и всенощными бодрствованиями. Вскоре святой Роман был поставлен пономарем в храме Святой Софии.

Преподобный не имел дара пения и чтения, но вел добродетельную жизнь. Видя особое прилежание святого Романа к церковному послушанию, к нему благоволил Патриарх Евфимий (490–504), что вызывало зависть у других клириков.

Однажды в навечерие праздника Рождества Христова, когда в храме присутствовал сам император Анастасий, клирики заставили святого Романа читать и петь вместе с ними. Осмеянный ими святой Роман не ушел из храма после окончания службы, а пал перед иконой Пресвятой Богородицы, долго плакал и молился.

Ночью в сонном видении ему явилась Пресвятая Богородица. Она подала святому Роману свиток и повелела его съесть. Так преподобный получил дар книжного разумения, сочинения и исполнения церковных песнопений. На всенощном бдении в день праздника Рождества Христова преподобный взошел на амвон и пропел свой первый кондак: «Дева днесь Пресущественнаго рождает…».

Вскоре святой Роман был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения.

Преподобный Роман составил более тысячи кондаков на праздники Господские и Богородичные, многими из которых Святая Церковь доныне прославляет Бога.

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