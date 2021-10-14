Россия направит заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов Европы
Россия уведомила Европейский союз о том, что вскоре подаст заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов EUDCC (EU Digital COVID Certificate), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европейской комиссии.
Европейская комиссия поддерживает связь с российскими властями, а обсуждение технических вопросов сертификатов продолжается.
Ранее Россия и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, в ходе которой были обозначены ближайшие совместные шаги. Стороны решили, что проведут серию экспертных консультаций, чтобы согласовать основные правовые и технические параметры процесса.
Взаимное признание сертификатов позволит создать условия для свободного передвижения россиян на территории ЕС и наоборот.
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