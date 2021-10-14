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Общество

Три новых суперсервиса запустят на портале госуслуг в 2022 году

Правительство РФ рассчитывает запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

«В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса», - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что среди них - «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Вице-премьер добавил, что в следующем году одна из задач - расширение функционала уже имеющихся суперсервисов на портале госуслуг, чтобы они были более удобными для граждан. В частности, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет. «Изменения также коснутся суперсервиса «Мое здоровье онлайн» - это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн», - добавил он.

Чернышенко отметил, что в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно.

Планируется ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе «Трудовые отношения онлайн».

Правительство запустило 13 суперсервисов за 2020-2021 гг. на портале госуслуг. В частности, это «Поступление в вуз онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн» и другие.

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