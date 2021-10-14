100 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха выявила псковская прокуратура

11:08, 14 октября 2021, ПАИ

Прокуратура Псковской области проверила соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и выявила более 100 нарушений закона. Ведомство внесло свыше 40 представлений на устранение этих нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Природопользователи в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Стругокрасненском и Себежском районах не принимали мер к исполнению обязанности по постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В Великих Луках, Новоржевском, Пыталовском и Стругокрасненском районах организации не провели мероприятия по снижению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

Кроме того, выявили случаи непроведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Только после прокурорской проверки было обеспечено функционирование газоочистительной установки на асфальтобетонном заводе в Пскове в соответствии с установленными требованиями.