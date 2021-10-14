Заключительный концерт органной музыки пройдет в Печорах 22 октября
22 октября в Печорах состоится заключительный концерт органной музыки сезона 2021 года «В начале был звук». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, сезон закроет музыкант из Берлина Владимир Магалашвили.
В программе:
Луи Вьерн (1870–1937). Вестминстерские колокола
Жан Лангле (1907–1991). Кантилена
Марсель Дюпре (1886–1971). Финал
Жермен Тайфер (1892–1983). Ноктюрн
Георгий Мушель (1909–1989). Ария и токката из «Сюиты на узбекские темы»
Жан Ланге. Модальная прелюдия
Эркки-Свен Тюйр (*1959). Спектрум I
Олег Янченко (1939–2002). Медитация
Анна Вавилкина (*1978). Вальс (посвящается В. Магалашвили)
Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 рублей.
Для посещения концерта нужно при себе иметь QR-код о вакцинации либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.
Зрителей просят соблюдать меры предосторожности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а, церковь Святого Петра. Начало в 18:30.
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