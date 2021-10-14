Заключительный концерт органной музыки пройдет в Печорах 22 октября

09:46, 14 октября 2021, ПАИ

22 октября в Печорах состоится заключительный концерт органной музыки сезона 2021 года «В начале был звук». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, сезон закроет музыкант из Берлина Владимир Магалашвили.

В программе:

Луи Вьерн (1870–1937). Вестминстерские колокола

Жан Лангле (1907–1991). Кантилена

Марсель Дюпре (1886–1971). Финал

Жермен Тайфер (1892–1983). Ноктюрн

Георгий Мушель (1909–1989). Ария и токката из «Сюиты на узбекские темы»

Жан Ланге. Модальная прелюдия

Эркки-Свен Тюйр (*1959). Спектрум I

Олег Янченко (1939–2002). Медитация

Анна Вавилкина (*1978). Вальс (посвящается В. Магалашвили)

Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 рублей.

Для посещения концерта нужно при себе иметь QR-код о вакцинации либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

Зрителей просят соблюдать меры предосторожности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а, церковь Святого Петра. Начало в 18:30.