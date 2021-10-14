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Общество

Интерактивную карту церквей и погостов Псковской губернии представили архивистам России

В Москве проходит V Научно-практическая конференция с международным участием, на которой присутствуют архивисты России, в том числе и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Об этом сообщается в группе госархива в соцсети «ВКонтакте».

Тема конференции «Документ. Архив. Информационное общество». Мероприятие посвящено 100-летию Первой всероссийской конференции архивных деятелей. Собравшиеся обсудят современные приемы сохранения архивных материалов, их восстановления и цифровизации, ведущие направления применения архивных данных. Наталья Исакова представит коллегам опыт разработки и внедрения в региональном архиве электронных справочно-поисковых средств, которые помогают работать с фондами и находить пользователям необходимые темы и документы по ним. Одно из направлений такой работы — создание объединенной информационно-поисковой системы, которая представлена на сайте «Информационные ресурсы архивов Псковской области».

«В настоящее время в электронные описи внесено более 410 тысяч структурированных заголовков дел, это около 30% от всего объема документов», - отметила руководитель Государственного архива Псковской области.

Другое направление — формирование тематических баз данных. Сейчас их насчитывается 22, в них внесены 231 158 записей. «Базы данных содержат: ФИО работника, год работы, поисковые данные. Использование таких баз данных позволяет сотрудникам архива быстро и эффективно осуществить поиск нужной информации, а также значительно уменьшить объем заказываемых архивных дел», - уточнила Наталья Исакова.

Также она рассказала про интернет-проект «Интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии». «Интерактивная карта включает в себя современную карту Псковской области, а также карту в границах Псковской губернии. На карту Псковской губернии нанесены границы уездов и волостей, погосты, церкви и монастыри. Имеется информация о населенных пунктах, находящихся в приходах церквей. По каждой церкви имеется справочная информация о времени постройки и истории церкви из клировых ведомостей (цифровые копии документов). Данный проект рассчитан прежде всего на пользователей, интересующихся своей генеалогией», - отметила руководитель архива.

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