Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

10:35, 14 октября 2021, ПАИ

На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на Facebook-аккаунт предприятия.

«Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении АЭС.

Как сообщается в Facebook-группе «Отголоски Чернобыля», в последние годы Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, полученной после катастрофы на станции, сильно отразилось на его здоровье.

Брюханов был ликвидатором чернобыльской аварии в 1986 году. В июле 1988 года его приговорили к десяти годам заключения, признав виновным в нарушении техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях. Брюханов отбывал наказание в колонии в Луганской области. В сентябре 1991 года его досрочно освободили из тюрьмы.