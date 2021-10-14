Видео: Где и как в Пскове можно бесплатно чипировать домашних питомцев

10:15, 14 октября 2021, ПАИ

Более 1000 электронных микрочипов готовы вживить домашним питомцам в псковском приюте «Лесопилка». Зоозащитники уверены, что это поможет идентифицировать животных, вернуть «потеряшек» владельцу или, наоборот, привлечь к ответственности хозяина в случае, если гуляющая без присмотра собака кого-то покусает. Чипирование финансирует государство, в Псковской области работа по уменьшению количества бездомных животных ведется давно.