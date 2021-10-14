Специалист назвала необходимые для детского развития витамины

10:04, 14 октября 2021, ПАИ

Врач-педиатр Татьяна Никифорова назвала необходимые для детского развития витамины, пишет газета «Известия».

В первую очередь специалист отметила необходимость витамина А (ретинол), источником которого являются продукты животного происхождения: рыбий жир, печень, творог, яичный желток, сметана, а также растительного (в них содержатся предшественники провитамина А: a-b-y-каротины, которые в организме превращаются в витамин А) – морковь, шпинат, брокколи, яблоки, тыква. Этот витамин отвечает за целостность кожных покровов и слизистых оболочек. Основным признаком его нехватки в организме является сухая, шелушащаяся кожа.

Также не менее важным для организма ребенка является витамин C (аскорбиновая кислота). Он содержится в определенных продуктах питания – цитрусовые, ягоды и картофель. Одной из важнейших функций этого витамина является защита иммунитета, а также его роль важна для образования коллагена, поддержания целостности стенок кровеносных сосудов. Его недостаток приводит к частым простудным заболеваниям, кровотечению из слизистых оболочек (например, десен), появлению геморрагической сыпи на коже.

Напомнила специалист и о пользе витамина D. Его можно найти в молочных продуктах, рыбьем жире и яичном желтке.

Также педиатр упомянула витамин B6 (пиридоксин) – этот компонент содержится в овощах (капуста, шпинат, морковь), злаковых культурах (кукуруза, пшеница). Среди фруктов, богатых этим витамином, – чернослив, банан и черешня. Кроме того, нутриент содержится в продуктах животного происхождения – говядине, печени и почках.