Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалист назвала необходимые для детского развития витамины

Врач-педиатр Татьяна Никифорова назвала необходимые для детского развития витамины, пишет газета «Известия».

В первую очередь специалист отметила необходимость витамина А (ретинол), источником которого являются продукты животного происхождения: рыбий жир, печень, творог, яичный желток, сметана, а также растительного (в них содержатся предшественники провитамина А: a-b-y-каротины, которые в организме превращаются в витамин А) – морковь, шпинат, брокколи, яблоки, тыква. Этот витамин отвечает за целостность кожных покровов и слизистых оболочек. Основным признаком его нехватки в организме является сухая, шелушащаяся кожа.

Также не менее важным для организма ребенка является витамин C (аскорбиновая кислота). Он содержится в определенных продуктах питания – цитрусовые, ягоды и картофель. Одной из важнейших функций этого витамина является защита иммунитета, а также его роль важна для образования коллагена, поддержания целостности стенок кровеносных сосудов. Его недостаток приводит к частым простудным заболеваниям, кровотечению из слизистых оболочек (например, десен), появлению геморрагической сыпи на коже.

Напомнила специалист и о пользе витамина D. Его можно найти в молочных продуктах, рыбьем жире и яичном желтке.

Также педиатр упомянула витамин B6 (пиридоксин) – этот компонент содержится в овощах (капуста, шпинат, морковь), злаковых культурах (кукуруза, пшеница). Среди фруктов, богатых этим витамином, – чернослив, банан и черешня. Кроме того, нутриент содержится в продуктах животного происхождения – говядине, печени и почках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
14 октября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в псковском доме
14 октября 2021

В Псковской области пропал водитель Daewoo Lanos

14 октября 2021

В Пскове изменили правила посещения планетария
14 октября 2021

Видео: Где и как в Пскове можно бесплатно чипировать домашних питомцев
14 октября 2021

Почти 240 млн человек заразились COVID-19 в мире
14 октября 2021

До +11 прогреется воздух в Псковской области 14 октября
14 октября 2021

Псковские зоозащитники спасли пострадавшего под капотом кота с оторванным ухом


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...