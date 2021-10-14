Пыталовские шахматисты попали в латвийский сборник о турнирах «Тренер Янис Милейка»

10:16, 14 октября 2021, ПАИ

Воспитанники Пыталовского Дома детского творчества Кирилл Байбарацкий и Петр Шараков попали в латвийскую книгу о шахматных турнирах «Тренер Янис Милейка». Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Латвийская книга о шахматных турнирах была создана еще в 2020 году, но из-за ограничительных мер не смогла попасть в Россию. Эксклюзив все же попал в руки игроков турнира «IX Международный день шахмат тренера Яниса Милейки».

В издании отметили, что спортсмены не только попали в главу об одном очередном дне турнира, но и «навсегда останутся в летописи турнирной таблицы».