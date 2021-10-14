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Общество

Псковский УФАС выиграл спор с комитетом по закупкам об ограничении конкуренции при ремонте Невельской райбольницы

Кассационный суд подтвердил правоту Псковского УФАС в споре с комитетом по закупкам Псковской области по делу об аукционе на ремонт главного корпуса Невельской районной больницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомста.

4 августа 2020 года областной комитет по закупкам  по заданию государственного казенного учреждения Псковской области «Управление капитального строительства» (ГКУ ПО «УКС») объявил электронный аукцион на ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской районной больницы с максимальной ценой контракта 11 млн 7 тысяч 28 рублей.

На участие в аукционе была подана лишь одна заявка, однако участник закупки был признан несоответствующим требованиям Закона о контрактной системе, а аукцион - несостоявшимся. 

В УФАС была направлена жалоба на положения документации об аукционе, ссылаясь на то, что в аукционной документации, а именно в инструкции по заполнению первой части заявки неправомерно были установлены требования о предоставлении конкретных показателей поставляемых товаров, при том, что техническим заданием установлены требования к используемым товарам при оказании услуг по ремонту. 

В результате Псковское УФАС 20 августа 2020 года признало эту жалобу обоснованной, установила в действиях уполномоченного органа комитета по закупкам нарушение законодательства о госзакупках и предписала отменить протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе путем внесения изменений в аукционную документацию, а также передать материалы дела для проведения административного расследования в отношении виновного должностного лица. 

Комитет исполнил предписание антимонопольного органа: отменил протокол подведения итогов электронного аукциона, и внес изменения в документацию - удалил нарушающее закон требование и оставил «согласие» участника торгов на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией. 

Впоследствии к участию в аукционе были допущены две заявки, то есть торги признаны конкурентными. 

Между тем, областной комитет по закупкам решил оспорить в суде вынесенное УФАС решение. Однако Арбитражный суд Псковской области и 14 арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердили правоту Псковского УФАС в этом споре. Теперь решение поддержано и в кассации. 

«Мы всегда очень внимательно относимся ко всем попыткам ограничения конкуренции на торгах, особенно по формальным основаниям, поскольку это противоречит интересам государства, влечет увеличение расходов бюджета и вредит нашей экономике», — прокомментировала результат этого разбирательства руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

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