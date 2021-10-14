В Пскове изменили правила посещения планетария

10:25, 14 октября 2021, ПАИ

Псковский планетарий изменил правила посещения, сообщается в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».

При посещении планетария требуются следующие документы:

- сертификат о вакцинации;

- справка, о том, что вы переболели COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления);

Детям QR-код не требуется. Посетители до 7 лет без сопровождения взрослого на программу не допускаются. Педагогам, сопровождающим группу учащихся также необходим QR-код или справка. Посетителей с ПЦР-тестом допускать не будут.

Наполняемость зала 50% (24 человека) для программ, заявленных в афише.