Остатки скоростного бомбардировщика обнаружили поисковики в Пыталовском районе

10:42, 14 октября 2021, ПАИ

Активисты отрядов «Поиск-97» Пыталовского района, «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа и «Первый рубеж» Красногородского района обнаружили несколько оплавленных обломков скоростного бомбардировщика, сбитого в 1941 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Наша жизнь».

Сейчас участники отрядов проводят операцию по поиску остатков скоростного бомбардировщика ВВС РККА второй половины 30-х годов под названием СБ (скоростной бомбардировщик), сбитого в 1941 году вблизи деревни Большая Мельница.

Сначала в ходе поисковой операции были найдены несколько оплавленных обломков самолёта, среди них оказались номерная деталь, а также цепь и трос. Кроме этого, извлекли крепление ремня лётчика к сиденью, оно было открыто. Можно предположить, что лётчик выпрыгнул перед взрывом.

Как рассказал командир отряда Дмитрий Ершов, информация по самолету собиралась более 15 лет. Местные жители вспоминали падение самолета, как приходили в детстве на место падения и видели двух погибших летчиков.

«Завернули в парашют двоих и похоронили недалеко от места падения в яме, второй парашют забрали себе на одежду», — прокомментировал Дмитрий Иванович, отметив, что работы по поиску экипажа будут продолжены. Также ведется поиск архивных документов по найденной номерной детали.