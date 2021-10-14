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Заменить железные заборы у дорог на живую изгородь пообещал Борис Елкин

Заменить железные заборы у дорог на живую изгородь пообещал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября.

«Город, где это возможно, должен быть максимально зеленым, - озвучил свою позицию Борис Елкин. - Если у нас есть какая-то экономия, то лучше посадить деревья. Принцип: сажать больше, чем срубаем. Хотя, конечно, не всегда получается высадить деревья там, где их срубили».

Благодаря экономии, по словам и. п. главы администрации Пскова, вдоль некоторых городских улиц появится живая изгородь из кизильника. «Не везде, но железные заборы мы заменим на изгороди, где это возможно», - отметил Елкин.

«Конечно, идеально было бы собрать специалистов на каждый случай жизни или ввести штатную единицу, например, по доступной среде плюс дендролога. Ну а пока помогают люди, неравнодушные к городу, радует, что их много, они дают обратную связь и помогают увидеть те проблемы, которые замыленный глаз чиновника не видит», - заключил Борис Елкин.

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