Подрядчику придётся убрать дефектные скамейки на площади Ленина в Пскове

11:06, 14 октября 2021, ПАИ

Подрядчику придётся заменить дефектные скамейки на площади Ленина в Пскове, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации и. п. главы администрации города Борис Елкин.

«Для конечного потребителя отсутствие официальной приёмки площади Ленина не вызывает никакого дискомфорта. Деревья посажены, освещение включено, скамейки установлены. Часть дефектных скамеек подрядчик поменяет», - отметил Елкин.

По его словам, администрация анализировала замечания горожан по итогам ремонта. «Были мнения, что деревья никакие не нужны, что следует восстановить насаждения, которые были, что Ленина надо было убрать. 100% гражданам угодить сложно, но прислушиваться, разумеется, надо. Это касается любого объекта. И мы учитываем мнения горожан. Я вижу, что обратная связь - хороший, полезный инструмент», - отметил и. п. главы администрации Пскова.