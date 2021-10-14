Международный Свято-Тихоновский форум пройдёт в Пскове

11:12, 14 октября 2021, ПАИ

Международный научно-практический Свято-Тихоновский форум пройдёт в Пскове с 13 по 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Форум включает в себя конференцию «Помощь современной семье: проблемы и способы их разрешения» (с 13 по 14 ноября), круглый стол Международного общества святого Григория Паламы, «Обожение и личность в Византийской мысли» (с 15 по 16 ноября), VIII Свято-Тихоновскую конференцию «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» (с 17 по 18 ноября).

Форум пройдет в смешанном формате (очно и онлайн). Программу форума, а также требования к докладам можно посмотреть здесь.