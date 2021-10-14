Борис Елкин: Нужно выстроить четкую программу развития города

11:19, 14 октября 2021, ПАИ

Нужно выстроить четкую программу развития города, заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что в работе всегда необходимо ставить цели, причем не просто привлечь деньги, но и реализовать их. Борис Елкин констатировал, что в Пскове наблюдается увеличение финансирования по всем отраслям, активное участие в развитии города принимают областные власти, средства привлекаются по всем возможным программам.

Борис Елкин обратил внимание на важность того, сколько исполнителей работают в регионе и готовы ли они выполнить работу. «Можно начать ремонтировать фасады все, но на это нужно будет найти исполнителей», - пояснил и. п. главы администрации города.

Он добавил, что в этом году будут отремонтированы 23 двора и заменены 100 лифтов, что является хорошим подспорьем. «Главное - своевременно формировать программы и работать с федеральным центром, это залог успеха», - уверен Борис Елкин.