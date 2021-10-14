Сигареты на 600 тысяч рублей пытались провезти через границу в Себежском районе

11:39, 14 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз безакцизной табачной продукции, стоимость которой оценили в 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе деревни Сутоки пограничники остановили 25-летнего водителя микроавтобуса, который провозил в грузовом отсеке 15,5 тысячи пачек сигарет без документов.

Автомобиль и табачные изделия были переданы сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.