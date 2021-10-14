Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Певец Александр Серов проходит интенсивное лечение в московской больнице

Фото: ТГ/112

67-летний народный артист Александр Серов проходит интенсивное лечение в реанимации одной из больниц в Москве. У музыканта повреждено 75 процентов легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет издание «Лента.ру».

О том, что певец попал в реанимацию, стало известно 9 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки заслуженным педагогам Псковской области
14 октября 2021

Небольшой дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области 15 октября
14 октября 2021

55-летие празднует замглавы Пскова Сергей Гаврилов
14 октября 2021

Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе сдали в эксплуатацию
14 октября 2021

Эксперты из ведущих вузов России обсудят на базе ПсковГУ проблемы подготовки педагогов к работе онлайн
14 октября 2021

В Пскове планируют привлекать хищников к борьбе с птицами в парках

14 октября 2021

Россияне назвали главное качество идеального отца
14 октября 2021

Воркаут-площадку установили у коррекционной школы в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...