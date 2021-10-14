Певец Александр Серов проходит интенсивное лечение в московской больнице
67-летний народный артист Александр Серов проходит интенсивное лечение в реанимации одной из больниц в Москве. У музыканта повреждено 75 процентов легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет издание «Лента.ру».
О том, что певец попал в реанимацию, стало известно 9 октября.
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