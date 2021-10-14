В центре Пскова нет острой необходимости в платных парковках, считает Елкин

11:43, 14 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября ответил на вопрос о платных парковках в городе.

«Парковка на газонах, конечно, многим доставляет беспокойство, - рассказал Елкин. – Есть случаи, когда во дворах банально негде парковаться. Здесь надо искать компромисс между озеленением и парковкой каждый раз».

Спикер отметил, что необходимо удовлетворять все потребности граждан.

«В историческом центре города не вижу проблем с парковкой, - отметил Борис Елкин. – Это дорогой процесс, в Петербурге это реализовали, чтобы разгрузить центр города. В центре Москвы сейчас не припарковаться по-прежнему. Час парковки стоит 420 рублей».

По словам и. п. главы администрации города, задача больших городов – убрать машины из центра города. «У нас достаточно хорошо развито автобусное сообщение в центре города», - отметил Елкин.