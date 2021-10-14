Борис Елкин надеется, что его кандидатуру на пост сити-менеджера поддержат депутаты

12:03, 14 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации города Борис Елкин надеется, что его кандидатуру на пост сити-менеджера поддержат депутаты. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 октября.

Борис Елкин отметил, что у него сложились теплые отношения с депутатами Псковской городской Думы. Документы на конкурс на пост главы администрации он еще не подавал.

Также он озвучил планы в случае назначения главой администрации. Первая задача - заполнить вакансии, все изменения будут точечные. Борис Елкин добавил, что в городской администрации работает много хороших специалистов, которые с душой и ответственностью подходят к работе.

«Я люблю тех людей, у которых есть энтузиазм поменять что-то в лучшую сторону. Новое видение может существенно улучшить или решить ту или иную задачу быстрее и качественнее, чтобы жизнь в Пскове была максимально комфортной», - заявил и. п. главы администрации. Он также добавил, что присмотрелся к определенным людям и видит слабые и сильные стороны.