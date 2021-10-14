30 тысяч рублей лишился великолучанин, продавая шины в интернете
В Великих Луках местный житель стал жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
43-летний горожанин разместил в интернете объявление о продаже зимних автомобильных шин. Вскоре у него в приложении появилось сообщение от незнакомца, который выразил желание приобрести данный товар.
Чтобы перевести деньги за покупку, «покупатель» прислал ссылку и попросил великолучанина внести реквизиты его банковской карты, что тот и сделал. Однако вместо поступления оплаты с карты великолучанина списалось 30 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки.
По данному факту идет проверка.
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