30 тысяч рублей лишился великолучанин, продавая шины в интернете

12:11, 14 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках местный житель стал жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

43-летний горожанин разместил в интернете объявление о продаже зимних автомобильных шин. Вскоре у него в приложении появилось сообщение от незнакомца, который выразил желание приобрести данный товар.

Чтобы перевести деньги за покупку, «покупатель» прислал ссылку и попросил великолучанина внести реквизиты его банковской карты, что тот и сделал. Однако вместо поступления оплаты с карты великолучанина списалось 30 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки.

По данному факту идет проверка.