Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

12:11, 14 октября 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 4 389 человек, в Островском – 2 500, в Невельском – 2 136.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Усвятском (335), Локнянском (355) и Дновском (389) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 18 172 человека, в Великих Луках – 8 720.

Всего в Псковской области выявлено 53 406 случаев заражения коронавирусом, 45 244 человека выздоровело, 835 пациентов умерло.