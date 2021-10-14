Две партии вакцины от COVID-19 поступили в Псковскую область
Две партии вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
В частности, доставлены 1560 доз вакцины «КовиВак» и 600 - препарата «Спутник V».
Михаил Ведерников призвал жителей региона записываться на вакцинацию, это необходимо для противодействия заболеванию.
На данный момент в регионе первым компонентом привились 190 176 человек, вторым — 180 844.
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