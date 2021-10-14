Более 190 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

12:45, 14 октября 2021, ПАИ

На данный момент в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 190 176 человек, вторым — 180 844. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки прирост составил 820 (первым) и 760 (вторым). Ревакцинацию прошли 6539 жителей области, в том числе 291 — за минувшие сутки.

Напомним, 14 октября в регион поступило дополнительно две партии вакцины от коронавируса.