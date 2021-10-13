13 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
В Псковской области за неделю с 7 по 13 октября в ДТП пострадали 13 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Пожарные и спасательные подразделения региона 25 раз выезжали для оказания помощи при ДТП. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
Необходимости в оказании доврачебной или иной помощи не было.
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