13 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

12:56, 14 октября 2021, ПАИ

В Псковской области за неделю с 7 по 13 октября в ДТП пострадали 13 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожарные и спасательные подразделения региона 25 раз выезжали для оказания помощи при ДТП. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Необходимости в оказании доврачебной или иной помощи не было.