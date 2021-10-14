«Схожу за вас в ТЦ»: После введения QR-кодов в Татарстане появились новые услуги

13:24, 14 октября 2021, ПАИ

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После введения QR-кодов в Татарстане появились новые услуги и вакансии, призванные обеспечить соблюдение новых антиковидных ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как только жителей региона обязали иметь QR-коды о вакцинации при походе в торговые и бизнес-центры, появился спрос на контролеров соблюдения данного требования на местах. За эту работу предлагают от 500 рублей до 1,6 тыс. рублей при оплате посуточно и от 16,5 тыс. рублей до 23 тыс. рублей ежемесячно.

Сами жители тоже решили проявить инициативу и опубликовали резюме с готовностью за несколько сотен рублей оказать помощь при регистрации на «Госуслугах». Очень часто встречается предложение «Схожу за вас в ТЦ». За 300-500 рублей татарстанцы предлагают невакцинированным людям помочь с шопингом, а при необходимости - даже предоставить фото или видео в момент выбора товара.

Зафиксирован небольшой спрос на такие услуги. Один из собеседников издания заявил, что разместил свое объявление ради шутки и не предполагал, что им кто-то заинтересуется. Однако за 4 дня он уже успел выполнить 10 заказов — забрать куртку из магазина, технику, электронику, привезти продукты. Молодой человек рассказал, что является студентом и сделал прививку от коронавируса еще в августе. Свои услуги он оценил в 500-700 рублей. При необходимости поездки в торговые центры в отдаленных районах это будет дороже.

«Моими услугами пользуются в основном молодые люди до 35 лет, которые не хотят прививаться», - добавил студент.