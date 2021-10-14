Учёные определили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

17:15, 14 октября 2021, ПАИ

У переболевших коронавирусом людей иммунитет сохраняется до 15 месяцев. Это выяснили ученные по итогам исследования, проведенного в Швеции и Италии. Об этом сообщает bioRxiv.org.

Исследователи собрали 188 анализов крови у 136 пациентов с коронавирусом, у которых инфекция протекала в различной форме. Также для контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

По результатам исследования, пиковые показатели антител фиксировались у людей на 15−28-й день после инфицирования. После этого, в течение следующих шести месяцев, титры снижались и оставались стабильными до 15 месяцев. Дольше всего высокий уровень антител сохранялся у тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме.