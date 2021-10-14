В Пскове планируют привлекать хищников к борьбе с птицами в парках

14:00, 14 октября 2021, ПАИ

В Пскове планируют привлекать хищных птиц к борьбе с воронами в парках. Почему не работают отпугиватели и как еще можно бороться с птицами, выяснила газета «АиФ-Псков».

Отпугиватели ворон и грачей, работающие на солнечных батареях, были установлены в Детском парке в 2014 году. В 2021 году выяснилось, что они вышли из строя. Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов заявил, что приборы просто выработали свой ресурс. Ещё весной их отправили в ремонт, но специалисты пришли к выводу, что починить отпугиватели невозможно.

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин добавил, что работавшие в Детском парке приборы доставляли много дискомфорта жителям. «Непонятно, кто больше пугался - птицы или дети», - заметил он.

Борис Елкин рассказал о том, что прорабатывается вопрос о привлечении хищных птиц к борьбе с пернатыми в парке, как это делают в некоторых других городах. «Может быть, госконтракт проторгуем. Посмотрим», - сообщил он.

По словам орнитологов, применение хищных птиц является действенным и экологичным методом борьбы с птицами, которые регулярно портят внешний вид парков. Однако заводчики птиц в Псковской области пока не готовы работать в общественных местах.