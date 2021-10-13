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Экономика

Работодателям могут предоставить льготы за трудоустройство выпускников

Российским компаниям могут предоставить льготы за трудоустройство выпускников. С инициативой давать налоговые каникулы работодателям, которые предоставляют выпускникам первое место работы, выступил на пленарном заседании Госдумы руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Алексей Нечаев пояснил, что многие выпускники не могут найти работу, так как работодатели требуют от них опыт работы, который им негде взять. «Мы предлагаем сделать очень простую вещь. Работодателю дать одногодичные или двухлетние каникулы, например, по выплате соцстраха за такого студента», — сказал автор инициативы.

Он уверен, что данная мера поддержки поможет студентам устроиться на первое рабочее место, а впоследствии при необходимости найти второе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с этим обратился к комитету по делам молодежи с просьбой изучить предложение и затем внести предложение по его реализации.

«Если есть закон, внесенный ранее в повестку, предложение, которое высказал руководитель фракции, либо дополнит внесенную норму, либо мы сможем его учесть, доработаем или ускорим рассмотрение этого вопроса», — подчеркнул он.

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