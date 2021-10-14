Работу по улучшению условий для женщин с детьми ведут в России

20:10, 14 октября 2021, ПАИ

В России ведётся работа по созданию условий работы для женщин с детьми, которые планируют после рождения ребёнка заняться карьерой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках международного Евразийского женского форума, сообщает RT.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях женщины не должны выбирать между семьёй и собственной профессиональной реализацией, поэтому в России последовательно создаются условиях для возобновления своей профессиональной карьеры после родов.

Кроме того, он напомнил о программах подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины в отпуске по уходу за ребёнком. По словам главы государства, власти также сделали многое для повышения доступности мест в детсадах и яслях.