Декоративные подсолнухи не доехали до цветочного магазина в Пскове

14:47, 14 октября 2021, ПАИ

250 свежих срезов цветов, прибывшие из Литвы, не доехали до занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями фирмы из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностные лица провели на складе временного хранения документарный контроль, в ходе которого установили, что на партию декоративных подсолнухов нет фитосанитарного сертификата, удостоверяющего безопасность и полное соответствие товара требованиям. Кроме того, на упаковках с цветами отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране её происхождения и импортёре.

Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете выпуска груза на территорию Российской Федерации.