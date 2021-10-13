Декоративные подсолнухи не доехали до цветочного магазина в Пскове
250 свежих срезов цветов, прибывшие из Литвы, не доехали до занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями фирмы из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Должностные лица провели на складе временного хранения документарный контроль, в ходе которого установили, что на партию декоративных подсолнухов нет фитосанитарного сертификата, удостоверяющего безопасность и полное соответствие товара требованиям. Кроме того, на упаковках с цветами отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране её происхождения и импортёре.
Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете выпуска груза на территорию Российской Федерации.
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
5,7 млн рублей поступило в бюджет после легализации «теневой» зарплаты в Псковской области