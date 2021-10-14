Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области
Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области. Соответствующий приказ председателя профильного комитета Ольги Тимофеевой опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
В новый совет войдут восемь человек. Персональный состав совета предложили сформировать Общественной палате Псковской области.
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