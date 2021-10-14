Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области

14:57, 14 октября 2021, ПАИ

Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области. Соответствующий приказ председателя профильного комитета Ольги Тимофеевой опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

В новый совет войдут восемь человек. Персональный состав совета предложили сформировать Общественной палате Псковской области.