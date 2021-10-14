Три возгорания произошло за сутки в Псковской области

15:05, 14 октября 2021, ПАИ

В Псковской области за 13 октября произошло три возгорания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 21:03 в Плюссе на улице Специалистов в гараже сгорел Volkswagen Tiguan 2016 года выпуска. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние постройки.

Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки.

В 21:11 в Стругокрасненском районе в деревне Щир сгорела баня размером 12 квадратных метров. Предположительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 23:19 в Порховском районе в деревне Гвоздно двухэтажный садовый дом выгорел изнутри на втором этаже.

Предположительная причина — неисправность дымохода печи.