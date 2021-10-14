Преподаватели ПсковГУ провели google-викторину для белорусской молодежи

15:01, 14 октября 2021, ПАИ

Преподаватели ПсковГУ, члены ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» профессор Аида Разумовская, доценты Наталья Большакова и Зинаида Митченко организовали и провели для белорусской молодежи google-викторину «Культура объединяет», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В викторине приняли участие 40 студентов из Минска, Витебска и Гомеля. Целью викторины было выяснить осведомленность будущих филологов в вопросах языкового и межкультурного российско-белорусского диалога. Участникам викторины предложили 10 вопросов.

Студенты без проблем ответили, что день российско-белорусской дружбы отмечается 2 апреля 1996 года, памятники А. С. Пушкину установлены в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Бобруйске и Бресте и что в очерке «Софийский звон» и стихотворении «Князь Всеслав» И. А. Бунина нашли отражение «белорусские» впечатления. Однако ни один из филологов не назвал роман «Жизнь Арсеньева», в котором автор нарисовал воображаемый и реальный Полоцк.

С заданием «Назовите картины всемирно известного художника М. Шагала, уроженца Витебска, хранящиеся в Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике», ребята также легко справились. В основном в ответах верно указывались картины «Купание ребенка» и «Черные любовники», назывались также и другие произведения М. Шагала.

Затруднение вызвали вопросы о роли княгини Ольги в истории основания Пскова и Витебска и как связана биография русского писателя И. А. Бунина с Полоцкой землей. Ни одному из участников викторины не известен факт пребывания И. А. Бунина в деревне Клеевка Себежского уезда Витебской губернии в 1912 году.

Кроме того, викторина включала в себя вопросы, связанные с проблемами межъязыкового диалога. Они были направлены на выявление умений проводить сопоставительный межъязыковой анализ, находить лексические параллели в русском и белорусском языках.

На вопрос «Как называют жителей Псковской области?» далеко не все смогли вспомнить наименования «псковитяне» и «скобари», большинство ответило «псковичи».

Также студентам было предложено задание на выявление ошибочных написаний в эпиграфике города. Для анализа был предложен фотоматериал, зафиксированный в Пскове. Слушатели без проблем устранили ошибки на вывеске.

По мнению организаторов, викторина «Культура объединяет» показала достаточно широкий, развитый кругозор участников, умение осуществлять анализ, проводить сопоставления.

«Подобные опросы стимулируют интерес молодежи к языку и культуре, к филологии, но также нацеливают на осознание ценности межкультурных контактов жителей соседних государств, а значит − способствуют сплачиванию народов на территориях пограничья», - подчеркнули устроители викторины.

Отметим, google-викторина «Культура объединяет» проводилась в рамках проекта «Преодолевая границы…», поддержанного Фондом президентских грантов.